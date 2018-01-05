中國啟用M503北向等航路 民航局長：若繼續使用後果自負

中國啟用M503北向等航空，今日仍有6架次飛航，民航局長林國顯（中）表示，若繼續使用後果自負（記者鄭瑋奇攝）

2018-01-05 12:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國昨日未遵守104年3月協議，昨日片面啟用M503由南向北，及W121、W122、W123等航路，今日截至上午11點前，仍有6架飛機使用上述航路，交通部民用航空局長林國顯表示，要求航空公司不要使用未經協商的航路，若繼續使用，後續後果與我方處置作為，航空公司要自行承擔；林國顯同時也呼籲中國，應遵守兩岸協議並與我方溝通協商，確認未來航管處置程序後，才可啟用4條航路。

根據民航局統計，昨日M503航路共飛行17架次、W122、W123航線各有3架次飛航，今日上午8點後至11點，M503航線由南向北共有5架次飛航、W122航線有1架次，上述航班業者分別為中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空。林國顯表示，除昨日發函通知各航空公司不要使用這4條航路外，今日下午將找4家業者在台代表表達政府立場，要求通知總公司暫時不要使用溝通航路。

美國在台協會希望兩岸民用航空與安全等問題，應由雙方對話決定，林國顯強調，飛安永遠是最重要考量，基於維護飛安立場，再次呼籲業者應停止使用該4條航路，也要求陸方基於飛安立場，儘速與我方溝通、確認未來航管作為，確保此區域飛航安全。

昨日啟用的M503由南向北航路，並未像104年3月協議的由北向南航線向西偏6浬，所以就更貼近海峽中線，或有緊急情況發生時，沒有事先協調好避讓情況，航管也不知道要如何引導飛機，恐有飛安疑慮。飛往福州的W122與往廈門的W123，分別接近馬祖、金門，可能就就會與我方飛機有衝突。