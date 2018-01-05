65歲以上老人 桃市提供新型免費肺炎鏈球菌疫苗接種

2018-01-05 12:32

［記者謝武雄／桃園報導］每年冬季至隔年春季為老人家好發肺炎的高峰期，目前中央只補助75歲以上老人免費接種肺炎鏈球菌疫苗，桃園市政府前年就將範圍擴大至65歲以上老人，去年已有3766位老人家接種；市長鄭文燦今天前往桃園區診所視察施打情形，由於疫苗需接種2週後才能產生足夠抗體，也建議老人家即早接種，提供更好的免疫力。

鄭文燦表示，桃園市政府配合中央補助75歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗政策，自102年起開始自籌經費讓擴大到70歲以上老人家，105年擴大到65歲以上老人家，去年則率先提供65歲市民升級施打「新型」肺炎鏈球菌結合型疫苗，開放全年度施打，希望提供老人家更好的免疫力。

鄭文燦說，肺炎為國人十大死因第三位，冬季至隔年春季為老人家好發肺炎的高峰期，接種疫苗可增加自身免疫力，是遠離肺炎最有效的方式，由於接種疫苗後需兩週左右才能產生足夠抗體，為了自身健康，應儘早接受注射。

衛生局表示，肺炎鏈球菌除了引起中耳炎、鼻竇炎和支氣管炎等臨床常見症狀，亦可能引發敗血症、肺炎、腦膜炎等侵襲性疾病，且好發於5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人，呼籲設籍桃園市65歲以上老人家，若未曾接種過公費肺炎鏈球菌疫苗，可攜帶身分證明文件及健保IC卡，就近前往衛生所或合約醫療院所接受接種服務，防疫專線，0800-033355 洽詢。