緯創加碼投資高雄 設置二辦並將招募兩百工程師

2018-01-05 12:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕科技大廠緯創資通加碼投資高雄﹗今正式啟用高雄軟體產品研發中心第二辦公室。緯創執行長黃柏漙南下主持，除高度肯定高雄的工作環境，並宣示3年內將在高雄招募200名軟體研發工程師，擠滿第二辦公室。

高市副市長史哲、經濟發展局長曾文生、勞工局長鄭素玲今專程出席第二辦公室開幕﹔史哲表示，高市府近幾年致力於空間改造、產業轉型、人才培育等方向，非常感謝緯創加碼高雄，也期待下一階段，緯創在高雄能有千人總部。

緯創資通是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，提供客戶全方位完整服務，近幾年則積極投入AI人工智慧與物聯網，總部在台灣，也於亞洲、歐洲、美洲佈建營運平台，全球員工超過6萬名。

2015年在高雄成立軟體產品研發中心，陸續招募百餘軟體工程師，主要是大數據分析、機器學習、AR/VR解決方案、機器人開發等軟體研發，在智慧傳播、智慧醫療、智慧交通等領域有具體成果。

緯創說明，因為高雄研發中心業務成長、人員規模穩定，遂決定設置第二辦公室，二辦位於鹽埕區華南銀行高雄分行七、八兩樓，與第一辦公室距離不到百公尺，緊鄰鹽埕商圈、高雄捷運、駁二藝術特區，目前已有部分人力進駐，未來將持續招募優質人才加入。