流感+天冷 大台中血庫安全量告急

2018-01-05 12:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣高鐵台中站今天舉行「寒冬送暖 捐血傳愛」，台中捐血中心表示，氣候轉冷，大台中的血庫的安全量只剩下4天，但安全量需要7到10天，而最近流感盛行，下週又是寒流來襲，若捐血量未增，就有血荒的危機。

面對每一次冬季因天氣嚴寒，民眾捐血意願下降，血庫都存量不足的問題，台灣高鐵去年底便推出「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，已從桃園站開始起跑，透過各站接力的方式，在沿線11個車站及位在南港軟體園區高鐵總公司巡迴舉辦，今天則在台中站舉行，不但高鐵員工踴躍捐血，旅客也特地放下行李，捲袖捐血。

台中捐血中心企劃課長吳孟達表示，由於流感從去年12月就開始流行，加上今年元月開始就要考試，年輕人不是無法捐血就是意願不高，因此現今血庫安全量只有4天，但安全量則是7至10天。

吳孟達表示，中彰投地區有600多家醫療院所，大台中區一天需要1300袋至2000袋的血液量，一袋250cc，因此若未達安全存量，影響甚鉅，目前各類血型都缺，O及AB型尤甚。

台灣高鐵台中站表示，台中站是台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的第9站，已募捐到近1400袋，其中台北站捐最多，達286袋，希望今天台中站可衝到150袋以上，若趕不上今天的捐血時間，彰化站將在12日舉行。

今天的捐血從9時30分開始，將至下午4時30分，黃朝偉及許治偉兩位高鐵駕駛特抽空來捐血，黃朝偉從18歲開始捐，已捐血50多次，而許治偉在當兵時捐血，當初捐血是為了喝牛奶，但兩人現在都是為了助人而捐血。

此外，高鐵兩位年輕的員工張洲瑚及蕭仲智兩人都休假，但特地跑回台中站來捐血。

另外還有一位36歲的陸姓母親，帶著兩個小寶貝來捐血，她說捐血可以幫助人，即使帶孩子捐血很麻煩，一邊捐血，一邊還要照顧孩子，她還是熱意挽袖捐血。

另一位廖姓旅客過去就有捐血的習慣，看到捐血車便挽袖捐血，她認為目前已有血荒危機，很樂意捐出熱血來幫助別人，家中就有人捐了100多次，是很值得做的事。

吳孟達表示，今天未趕上捐血的民眾，平時就可到東海大學對面的捐血中心、三民路及四維路、台中公園、中正公園及新光三越百貨旁停車場來捐血。

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