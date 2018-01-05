台鐵便當有「泰味」台北車站推出兩款新口味

台鐵便當有「泰味」，今起於台北車站推兩款新便當。（記者鄭瑋奇攝）

2018-01-05 11:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕去年維持千萬銷售量的台鐵便當，新的一年馬上就推出兩款新口味，台北鐵路餐廳經理劉儀煌表示，看準台灣人愛吃泰式料理，外界不太有泰式便當，這次特別創新口味推出一款「泰式料理便當」，能吃到打拋豬肉、月亮蝦餅、蝦醬高麗菜等。另一款「五行蔬食便當」素食便當，則以白、綠、黑、紅、黃五種不同顏色蔬菜為主，營養均衡，美味無負擔。

傳統上的金、木、水、火、土五行，分別有白、綠、黑、紅、黃5種不同的代表色，台鐵「五行蔬食便當」根據這5種顏色，規劃出色彩繽紛的8道菜。主菜杏鮑菇是蔬食中最好的蛋白質來源，配菜有黑木耳炒薑絲、清炒龍鬚菜、芥藍菜、高麗菜炒紅蘿蔔絲、白菜炒香菇、銀芽彩椒西洋芹及牛蒡片，主食為養身的黑芝麻白米飯。

創新口味的「泰式料理便當」，選用養身紅藜飯，搭配椒麻雞腿肉、打拋豬肉及清蒸檸檬魚3種南海異國風味的主菜，配菜佐蝦醬高麗菜、月亮蝦餅，並附有飯後甜點香酥奶皇包。

劉儀煌表示，這兩款新便當只在台北車站便當本舖1-5號店販售，每日限量各50份，「五行蔬食便當」售價100元、「泰式料理便當」售價150元。即日起在台北車站便當本舖1~5號店限量供應。至於未來是否會一直販售下去，則要看銷售情況及消費者反應。