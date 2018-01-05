整合慈善資源 屏縣發7800低收戶歳末紅包

2018-01-05 11:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農曆春節即將到來，屏東縣政府連續6年舉辦「春節送暖‧歲末關懷」活動，今年與45個慈善單位、宮廟、企業、個人及33鄉鎮市公所合作，共募集壓歲錢及民生物資約1300萬元及農糧署白米78.75公噸，透過春節送暖讓社會資源平均分配，傳遞給縣內7800多戶低收入家庭。

屏東縣長潘孟安今天（5日）上午頒發感謝狀給參與「春節送暖‧歲末關懷活動」的慈善單位，感謝大家將愛心化為實際行動，他表示，雖然目前大環境經濟不景氣，但社會上還是有許多的慈善單位、企業願意付出一己之力，透過縣府為慈善單位與弱勢民眾搭起銜接的橋樑。

今年「春節送暖‧歲末關懷」共有45個慈善單位、企業參與，提供紅包壓歲錢787萬5000元、5158份民生物資（折合市值約516萬元）及農糧署白米78.75公噸，希望這份新年禮物能讓低收入戶家庭感受到過年的喜氣氛圍，也稍為減輕家裡的生活開銷。

社會處指出，「春節送暖‧歲末關懷」是一個聚沙成塔、匯集眾人力量的活動，更重要的是讓資源得以落實的幫助到33鄉鎮市的低收入戶家庭，自102年開辦至今，累計有156個縣內外慈善單位、宮廟、企業及個人響應，透過縣政府媒合與協調民間慈善單位資源，由民間單位提供低收家戶每戶1000元的紅包、物資，縣府並申請農糧署的救助白米，由各鄉鎮市公所提供低收入戶名冊、場地等行政協助，藉由這樣三方的共同合作模式讓社會的善心慈善資源得以均衡分布，也為寒冬注入一股暖流。