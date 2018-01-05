高中完全免試入學 台東共核定8校1021名額

2018-01-05 11:03

［記者黃明堂／台東報導］今年開始實施高中完全免試入學，台東區共核定8校1021個全免招生名額，以台東專校高職部297人最多，且完免招生比例達到法定上限招生名額的9成。

東專高職部主任李慶憲說，過去台東只有關山工商及成功商水試辦免試入學，但仍須憑國中會考成績登記，今年開始實施的完全免試入學，則不須會考成績，達到完全免試。

台東區僅有台東女中及體育中學未申辦全免入學，其餘8校都有，但台東高中僅針對原住民藝能班釋出25個名額。其餘學校全免核定名額分別是東專高職部297人、關山工商183人、東商148人、成功商水119人、蘭嶼高中18人、育仁高中68人、公東高工163人。

完全免試入學招生簡章將於本月15日公告，5月7到10日報名，李慶憲說，很多家長、學生都還不知道此訊息，甚至連國中老師也不清楚，這攸關學生升學權益，東專預計在15日簡章公告之後，展開宣導。

東專高職部共9科，全部按比例上限提供完免招生，各科每班核定的新生名額都是37人，當中有33個完全免試，其餘分別在技優管道及一般免試（須憑會考成績登記）各釋出2個名額。

李慶憲舉例說明，該校汽修科及家政科年年滿招，相當熱門，如果錯過完免入學，就只能在技優及一般免試僅有的4個名額中爭取。

必須注意的還有，報名完免，每位學生限填一校一科，各該科報名人數如未達招生人數，全部錄取，如超額，則依國中多元學習表現成績排序錄取，最終則是抽籤決定。