大學二階甄試大撞期 招聯會：努力協調

2018-01-05 11:12

〔記者林曉雲／台北報導〕大學二階段甄試大撞期，引發家長團體赴教育部抗議，大學招生委員會聯合會組長王盛麒今早回應表示，為銜接大學考招新制，招聯會決議將原本分散在5個周末分散15天進行的的申請入學二階段期程，集中拉長為19天，且注意到甄選實施多年來黃金周六的衝堂問題，今年熱門4月14日協調後衝堂的校系數減少，從去年490個減為456個校系，只限定4月14日一天甄選的校系也從291個降為259個，招聯會在保障學生權益前提下，還在繼續努力協調各大學，最慢一月中下旬再加開會議討論。

王盛麒強調，招聯會只能透過協調會員大學處理相關科系，甄選時間是大學決定的，對國教盟建議的作法，招聯會慎重看待，而招聯會的立場須以保障學生權益為最高前提，且須有補救措施，如果調整之後又衝堂，恐更影響考生權益，對於如何處理，必須設想的非常周全，不影響任何一個考生的權益。

王盛麒表示，第二階段甄試撞期存在已久，基本原因是大學校系數目多達2千多個，即使每年用一整個月30天，天天辦甄試每天至少也會有70個系撞期。雖然如此，招聯會代表所有大學仍然努力協調儘可能平均分散。

107學年簡章在106年10月定稿前，招聯會主動統計各校系甄試日期分布情況，9月30日寫信給70所大學校院會員學校，提出2038個校系參與個人申請招生，1833個校系辦理第二階甄試的日期數據，提醒各校系撞期的可能影響。教育部在去年10月6日再依招聯會協調及統計，傳真給各大學，建議分散部分學系之甄試日期，例如挪移至週五、六、日以外之時間辦理。

王盛麒表示，參與個人申請的考生最多填6個志願，招聯會統計，平均篩選通過3個，錄取兩個多，9成左右是第一志願上榜，有越來越多學校提供多天甄試，增加學生自行選擇的彈性空間，各系通常也都會讓同學選擇避開重複的時間，透過「分散分流計畫」將同一天分成不同時段，如果需要參加的系都在同校或附近，一天參加2、3個系的甄選是可能的，團體面試也通常可分上下午兩場甚至一日多場，協助學生順利甄選。

招聯會強調，108學年度將提早調查甄試日期，在簡章公布前就先完成協調，至於會員學校已決議公布的事項，因招聯會屬於合議制，招聯會的主席是召集人，外界希望調整甄試日程，召集人也無法直接推翻多數會員學校的共同決議，如有會員學校提案，招聯會將會進行討論。