天天吃好料》屏東潮州蕭家肉羹 傳承一甲子的難忘故鄉味

屏東潮州蕭家肉羹不僅好吃，價格也相當經濟實惠，是許多屏東人難忘的家鄉味。（記者李立法攝）

2018-01-12 09:31

〔記者李立法／屏東報導〕潮州「蕭家肉羹」傳承3代手藝，延續一甲子的好滋味，料多味美經濟實惠，不論是搭配筒仔米糕、肉燥飯還是炒米粉一起吃，都是絕配，許多忠實的顧客，從小吃到大，就算到外地求學或工作，依舊對家鄉味念念不忘。

位於潮州鎮朝昇路的「蕭家肉羹」是從早期新山戲院老店延續而來，老板娘蕭愛慈是第3代經營者，從小跟著祖、父輩料理食材，耳濡目染，蕭家肉羹好吃的訣竅，全印在腦海裡，從食材的挑選到烹調，幾乎是一手包辦，每天早上不到6點就要開始備料，一直要忙到晚上8點過後才有辦法休息。

蕭愛慈說，肉羹要好吃，須慎選肉質及扁魚，勾芡前先和蒜頭酥一起炸，味道才會香，店內的肉捲、大腸、香腸及醬料都是手工製作，筒仔米糕也有別一般小吃店整鍋蒸好後再入罐的做法，而是延續一罐一配料的傳統製程，食材的挑選及配料入罐順序都不能馬虎，製作時間格外耗時，但也因為講究，才能延續蕭家料理的好滋味。

李姓顧客表示，蕭家肉羹不僅肉羹好吃，肉燥米粉、米糕、肉捲及排骨酥也別具風味，而且CP值很高，肉羹35元，肉捲35元，米糕30元，香腸、大腸、豬血湯、排骨湯、小菜等價位都在25至35元之間，東西好吃，花費不多又能吃飽，是非常經濟實惠的庶民美食。

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蕭家肉羹的小菜肉捲和大腸口感極佳，許多顧客上門吃肉羹時也都不忘點上一盤品嚐。（記者李立法攝）

蕭家肉羹搭配炒米粉堪稱絕配。（記者李立法攝）

蕭家肉羹不僅肉羹好吃，排骨酥湯也別具風味。（記者李立法攝）

位於潮州鎮朝昇路的「蕭家肉羹」是從早期新山戲院老店延續而來，老板娘蕭愛慈是第3代經營者。（記者李立法攝）