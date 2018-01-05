週末假期泡湯 彭啟明：陣雨到下週二氣溫驟降

氣象專家彭啟明說，受颱風水氣及鋒面影響，溼涼的天氣將持續至下週一、二。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-05 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕今年第1號颱風布拉萬已減弱消散，其水氣仍沿環流北上接近台灣，從昨天下午至晚上，全台各地都陸陸續續有陣雨發生，氣象專家彭啟明表示，這波濕涼水氣的將持續到下週一、二（8、9日）才逐漸轉為乾冷，下週三起將是這波強冷空氣影響台灣最劇烈的時候。

彭啟明指出，布拉萬颱風帶來的水氣將持續影響台灣至明天，雨勢不會太大卻斷斷續續的下，雖偶有空檔，但多數時間仍是有雨的狀況。他說，受此影響，全台各地氣溫也略降到17至20度，日夜溫差明顯變小，加上濕度增高，民眾的體感會較偏濕涼。

彭啟明接著表示，週六下半天到週日將有另一波鋒面系統接近，影響全台的水氣將持續增多，中部以北會有較大雨勢，中南部則有短暫雨勢。他說，這波鋒面將持續至下週一，直到下週一、二強冷空氣南下後，天氣才會逐漸由濕涼轉為乾冷。

彭啟明進一步指出，下週三至週五（10至12日）是這波強冷空氣影響台灣最劇烈的時候，預期台北低溫會驟降至10度上下，甚至有很高的機率會降至個位數，西半部空曠地區低溫也有機會降至7、8度。他說，這對國人而言是相當冷的天氣，提醒民眾務必備妥防寒衣物，家中若有年長者，亦須持續關注其健康狀況。