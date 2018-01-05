北門、鹽山入口意象有意思 拍照打卡新地標

北門區公所以「北門」打造入口意象。（記者楊金城攝）

2018-01-05 09:23

〔記者楊金城／台南報導〕拚觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處和台南北門區公所不約而同以「北門」和鹽山打造入口意象，讓觀光客一到北門就能了解北門鹽業、漁業文化，將成為遊客熱門的拍照打卡新地標。

雲管處進行北門遊客中心（簡稱北遊）「婚紗美地」園區、水晶教堂園區遊憩環境改善工程陸續完工，特別在遊客中心「北門口」入口意象公共藝術、處本部入口意象之外，最近又在進入遊客中心前方再打造「北門」入口意象。

北遊「北門」入口意象，以不鏽鋼牆打造9米高的兩座鹽山意象，並設置「北」、「門」一半的字體雕塑品反射在牆面，形成完整的「北」、「門」兩個字，地面並有北門到嘉義布袋的地理位置圖，設計很有創意。

雲管處處長徐振能說，北門以鹽鄉漁村為產業特色，過去是北門鹽場，北遊也是以列入台南市歷史建築的洗滌鹽倉庫群改建，雲管處打造「鹽山」、「北門」入口意象，歡迎觀光客到來，更讓遊客一眼就能明白北門鹽業文化。

北門區公所執行環保署「拔尖計畫」改造環境，為讓遊客對北門留下更好的印象，也在北門遊客中心前設置的「北門」入口意象裝置藝術，剛好與雲管處的「北門」入口意象相鄰，也有大大的「北」、「門」和虱目魚在水草裡悠遊的雕塑品，遊客感覺不錯。

寒假、農曆春節將近，新完工的水晶教堂園區螺炫天幕廣場、北門入口意象近來吸引遊客造訪，可望成為熱門拍照打卡新地標。

北門遊客中心「婚紗美地」園區、水晶教堂園區遊憇環境改善工程陸續完工。（記者楊金城攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處打造的「北門」入口意象，是九米高的兩座鹽山意象，並設「北」、「門」。（記者楊金城攝）