晶片漏洞恐釀資安天災 專家教你如何自保！

全球電腦、智慧型手機身陷資安風暴，專家提醒應設置防毒軟體，並在第一時間更新自家系統。（歐新社）

2018-01-05 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕Google資安團隊「Project Zero」研究指出，包括英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）及安謀（ARM Holdings）等全球大型晶片製造商，所出產的處理器都含有嚴重漏洞，你我的電子產品都面臨風險。專家指出，系統商應會盡速發布更新檔案，若要避免成為駭客目標最好配合更新。

全世界幾乎所有電腦內的微處理器都有兩個主要漏洞，名為「Spectre」與「Meltdown」，可能令駭客偷走電腦、行動裝置及雲端伺服器的所有儲存內容。

資安顧問公司「Trail of Bits」執行長古伊多（Dan Guido）指出，駭客應該會以最快速度設計編碼，讓他們能夠用來攻擊有漏洞的電子設備。「透過這些漏洞來獲取利益，將成為駭客的標準配備。」

至於該如何預防自己遭駭客攻擊？資訊科技網站《湯姆硬體指南》指出，首先，目前還沒有針對上述情形所出現的攻擊行動，提醒大眾不必過度恐慌。

第二，就是確保自己的裝置有運行防毒軟體，因為攻擊必須從目標的裝置內進行，代表得先進入裝置才能發動，最常見的手法就是透過惡意程式侵入電腦，若是以此方式操作，防毒軟體就能夠發揮作用。但iPhone並不適用。

第三，使用者最好先了解可能危害到他們的漏洞類型，其中一個只能攻擊英特爾和ARM，但很不幸地，英特爾受到影響的範圍得從1995年開始算起，只有「Itanium」以及在2013年以前推出的「Atom」處理器能倖免。ARM的話則是Cortex-A75晶片組會受到影響，這款晶片組被搭載在部分使用高通驍龍處理器的安卓旗艦機中；另外兩個漏洞，則是會對部分AMD、多數ARM和幾乎所有英特爾晶片帶來威脅。

最後，就是各大廠商應會以最快速度推出更新檔案，最好能第一時間更新。