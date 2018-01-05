「一例一休」碰上遊客數「雪崩」 墾丁泊逸飯店驚傳歇業

墾丁泊逸飯店5日起歇業。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-05 00:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕上月傳出薪資無法如期發放的墾丁泊逸渡假酒店，預計送走5日最後一批客人後，將正式宣布歇業盤點資產，飯店內61名員工將面臨失業，縣府勞工處及業者將舉辦勞資會談，飯店營運總監坦言「遊客減少加上一例一休成本增加，是導致歇業的主因。」

屏縣議員張榮志服務處及車城鄉代白登科接獲失業員工投訴前往關心飯店狀況，墾丁泊逸營運總監王柏弘說，壓垮飯店最後一根稻草，就是中國客銳減遇上「一例一休」，因為這項政策造成正職人員上班失去彈性，為了應付24小時飯店業服務，只能增加大量的計時打工人員，每個月都增加近40萬的開銷，中國團量大時沒有感覺，客群銳減時就形成沈重負擔，虧損日益擴大，導致目前的歇業慘況。

位在屏東車城鄉海口港旁的墾丁泊逸渡假酒店，104年1月從六福莊集團接手，去年農曆春節後脫離母集團富驛獨立經營進行整修，但財務狀況持續不穩，7月間便首次傳出積欠員工薪資，上月底又因資金調度問題無法如期發出薪水，5日後將歇業。

飯店員工表示，泊逸12月初就發下「發薪延遲說明及補償」備忘錄，寫著「本公司經營團隊未達到預算目標，自2017年9月至11月份累計虧損達516萬（不含折舊費用），本期資金調度不如預期順利，導致明日（12/05）無法依約定匯款薪資，影響同仁生活，深感抱歉。」最近基層都才領到11月份薪資，幹部主管則僅領到幾千元。

「淡季每個月虧損逼近400萬，遊客數真的不如預期。」王柏弘指出，飯店僅170個房間，去年團體房價落在1500元上下，先天距離墾丁鬧區遠，又碰上墾丁遊客數「雪崩」及一例一休造成營運成本增加，六日最後一批團體退房後，只能暫時歇業盤點，希望等待企業接手，但員工權益都有保障。

屏縣府勞工處處長林德輝說，墾丁泊逸通知在1月5日後歇業，不符合「大量解雇」需60天前預告原則將開罰，但飯店業都有「積欠工資墊償基金」，61名勞工的積欠薪資不必擔心，5日將與業者及勞工進行座談，協助失業勞工度過難關。