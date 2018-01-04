200年前西拉雅契約書 他們拿來當「壁紙」

2018-01-04 23:24

〔記者黃文瑜／台南報導〕近200年前的契約拿來當「壁紙」！新市公所規劃把西拉雅文化在「新港社」的文化，置入社內圍堤，並將原本的水泥牆改為紅磚牆，將當時的平埔族與荷蘭人貿易的情形，包含交易的鹿、貿易大船及新港文書契約，以立體陶燒方式呈現，預計今年4月完工。

新市區長邱保華指出，新市早年是平埔族西拉雅族4大社中，規模最大的新港社所在地，新港社也是台灣在荷蘭統治以來，最早接受西方文明的地方，荷人也曾在新市設立「全台第一間學校」及「全台第一間教會」，並為了傳教方便，以羅馬拼音紀錄西拉雅族語言，將「新港語」文字化，教導學生寫字，後來文字就常見於西拉雅族與漢人之間土地租借、買賣、借貸的「雙語對照」契約文書，也就是「新港文書」。

目前雖然仍找不到「全台第一間學校」和「全台第一間教會」的遺址，但邱保華表示，現有西拉雅文化考古出土文物最多的所在地，就是現在的社內里，因此，為了發展在地特色，將以南科補助款分兩期工程，耗資千萬打造總長650公尺的社內圍堤，目前正在發包中，預計今年4月完成第一期150公尺牆面，明年第2期就能完整呈現。

新市公所表示，新的圍堤上將有陶燒立體的「新港文書」外，還有當時遍滿新港社一帶的鹿群，代表與荷蘭貿易的大船，搭配紅磚牆與原本栽植在圍堤旁開出紫花的羊蹄甲，讓本來就沒有開放汽車通行堤岸道路，發揮在地特色外，也美化環境，給民眾更好的休憩空間，更希望未來能發展假日市集，讓在地小農有擺攤的地方。