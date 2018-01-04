金門業者不當處置「礦物細料」 縣府開罰53萬

金門縣金沙鎮中蘭出海口排水工程，仍用部分道路使用「礦物細料」作回填材料。（記者吳正庭攝）

2018-01-04 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門有業者置放「礦物細料」，引發污染疑慮，金門縣政府今天（4日）派員現場實勘，決定依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法，分別祭出50萬元、3萬元罰款。

金門縣議員陳滄江今天同步踢爆金門公共工程「中蘭出海口排水工程」，部分道路使用被指為強鹼的「礦物細料」。

金門近日傳出，有業者將近1萬噸中鋼煉鋼廢棄物「爐渣」、「脫硫渣」引入金門，將作為公共工程回填材料，引發強烈關切。

縣環保局說，業者是用「礦物細料」自台灣引進金門，但粒料既非「爐渣」、也非「脫硫渣」。

縣府說明，「礦物細料」是中鋼公司煉鋼廢棄物「脫硫渣」再生加工產品，非「高爐爐石」或「轉爐石」再生加工產品；爐石再生加工產品依法可做為工程材料，但「脫硫渣」再生加工產品「礦物細料」，雖是經濟部核准的工業產品而非「廢棄物」，但還未獲行政院公共工程委員會核准，不得用於公共工程。

縣府指出，自106年11月起，儒達公司應石在水泥預拌廠之需，向台灣中聯資源公司進口「礦物細料」6船次，約9400噸。

但金門鄉親擔心，在縣環保局檢驗「礦物細料」是否會產生重金屬污染等結果未出爐前，曝露在戶外的礦物細料酸鹼值pH高達12，與法定標準12.5相去不遠，萬一下雨成了強鹼，隨著雨水滲入地下，對於長期缺水，靠地下水釀酒的金門，將造成無可挽回的傷害。

縣長陳福海發現民怨沸騰，指示「礦物細料」不准用於地區公共工程，且要求業者回運。

縣府發表聲明，業者雖宣稱該批細料未使用於公共（水廠）工程，仍會展開清查、依約處理。未料，縣議員陳滄江接獲民眾爆料，指金沙鎮公所發包的「中蘭出海口排水工程」有使用礦物細料情形，陳滄江憂心公共工程成了豆腐渣工程，且漲潮及雨水的沖刷，可能把強鹼的礦物細料帶入中蘭灣，造成生態浩劫，與金沙鎮民代表王石堆實勘果然發現，工程道路舖面已有約20公尺使用礦物細料。

金沙鎮代理鎮長蔡其朝說，將採樣送驗「讓證據說話」，如果確屬礦物細料，會依合約處理。

縣府參議翁自保說，使用礦石細料是否會變成豆腐渣工程不敢說，但未獲得工程會核准的配料，就是不能使用。

縣環保局等單位到兩處堆放礦物細料場地實勘，以原料與操作許可證記載內容不符，將依違反空氣污染防制法裁處50萬元，並限期1個月補正或改善；另1處場所因未覆蓋妥善貯存，有污染環境之虞，依違反廢棄物清理法處3萬元，並限期改善。