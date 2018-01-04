高屏入夜空品仍不佳 14測站紅、橘色警示

圖為深夜仍是紅色警示的高雄前金區夜空。（記者黃志源攝）

2018-01-04 23:13

〔記者黃志源／高雄報導〕受到台灣海峽上空出現渦流現象，污染物持續累積，深夜高屏空氣品質仍持續白天不佳狀況，兩地15監測站中，有14測站出現紅色或橘色警示。

據環保署空氣品質監測網今天晚間10點資料，高屏地區共15個空氣品質監測站中，僅屏東恆春1監測站為良好等級，其餘14站都出現「對所有族群不健康」紅色警示或「對敏感族群不健康」橘色警示，顯見空氣品質仍不佳。