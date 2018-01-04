阿嬤肝硬化末期住進安寧病房 長子以歌聲傳愛

2018-01-04 22:47

［記者方志賢／高雄報導］84歲許陳素雲阿嬤因Ｃ肝引發肝硬化末期，住進聖功醫院安寧病房，阿嬤的長子62歲許瑞德擁有一副好歌喉，歌唱比賽獲獎無數，許瑞德今到醫院為母親獻唱，以歌聲傳愛，阿嬤躺在病床，感動的直說：兒子很「有孝」。

許阿嬤育有3子1女，感情深厚的老伴，20幾年前離世，原本內向文靜的阿嬤，變得更沉默寡言，半年前阿嬤骨折掛急診，經檢查發現阿嬤Ｃ肝引發肝硬化末期，後來住進安寧病房，在病魔折磨下，阿嬤臉上總帶一絲愁容。

日前，有年輕志工到安寧病房自彈自唱，為病患獻唱，阿嬤主動提起：「我的兒子也很會唱歌，還拿了很多獎盃！」，並露出無比榮耀的神情，安寧病房的主治醫師張薰文察覺，進一步得知阿嬤的長子許瑞德從小展現歌唱興趣與才華，並拿下許多歌唱比賽獎盃。

在醫院安排下，在新興區地政事務所服務的許瑞德，今到醫院大禮堂獻唱，阿嬤的女兒、女婿、孫子等家屬也前來，醫院邀住院病患來聆聽，護理人員也推著躺在病床的阿嬤來聽兒子獻唱。

許瑞德一連獻唱「相思雨」、「雙人枕頭」、「若是我回頭牽你的手」等5首歌，飽受病魔折磨的阿嬤，聽到長子動人的歌聲，也感動的不斷稱讚兒子「很會唱歌」、「很有孝」。

許瑞德說，媽媽是嚴母，個性很嚴謹，他參加許多歌唱比賽，母親從未參加，今首次為母親獻唱，他說記得10多年前，他北上參加歌唱比賽時，遇上颱風侵台，回到家已深夜，開門只見母親坐在客廳，過去羞於表達彼此關懷的母子，母親一句：「你回來喔~」，讓他印象深刻。

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