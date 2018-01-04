五股垃圾山開發啟動！ 將變身公園、產專區

2018-01-04 22:19

〔記者葉冠妤／新北報導〕五股垃圾山早期缺乏管理，堆疊大量營建廢棄土，因地處洪水平原管制區，又需同時配合台北市社子島防洪計畫，至今仍受限禁建規定，現充斥鐵皮違章建築，新北市政府辦理「擴大五股都市計畫」案，盼透過整頓開發為產業專區，新北市城鄉發展局表示，今年將啟動開發程序，預計最快年中舉辦公開展覽說明會，至於最棘手的五股垃圾山，將仿效北市內湖復育園區作法，變身公園綠地。

中山高速公路五股路段以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、成泰路以東，多為非都市計畫土地，過去長期遭非法業者長期棄置土方堆積成山，形成82公頃的垃圾山，因該處緊鄰新莊副都心與五股洲子洋重劃區，與周邊景觀形成強烈衝突。

新北市城鄉局綜合規劃科長李擇仁指出，市府將垃圾山周邊土地納入都市計畫，擬以區段徵行開發，範圍約169.23公頃，將規畫約71公頃的產業專區、8公頃的住宅區，另保留約42公頃的公園綠地，其餘則為道路用地等公共設施。

李擇仁表示，由於洪水平原管制區解禁曠日廢時，須先執行五股二重疏洪道高保護堤防工程加高、蘆洲垃圾山和三重舊垃圾場清除，以及完成淡水河洪水平原管制右岸的北市社子島高保護區，導致擴大五股都市計畫案停滯不前，新北市府決定不再等下去，要先一步啟動都市計畫相關程序，事先將都市計畫準備起來，送往內政部審查，但解禁前不會發佈實施。

至於另一棘手部分是垃圾山開挖清除費用高達100多億元，經市府多次討論，確定仿效台北市內湖復育園區作法，不移除全數堆積物，而是採原地壓實，讓垃圾山搖身一變成公園綠地，整治費用也大大降低至30億元左右。