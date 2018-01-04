輔大進修部宗教系將停招 學務長稱陣頭入學「太刺激」

輔仁大學今召開校務會議，決議進修部宗教、哲學、中文系3系自明年（108學年度）起停招。（資料照，記者李雅雯攝）

2018-01-04 21:13

〔記者葉冠妤／新北報導〕輔仁大學今召開校務會議，決議進修部宗教、哲學、中文系3系自明年（108學年度）起停招，輔大學務長王英洲甚至公然言語歧視民間信仰，指讓宮廟、陣頭的學生入學「太刺激」令在場師生傻眼；有教師則痛批，校方未先減招，而是直接停招，根本不符合程序正義。輔大學生明天將於校園發起抗議活動。

輔大宗教系學生羅宜表示，學務長今天在會議上說出「本校已經很刺激，如果再有更多宮廟及陣頭的學生入學，會太刺激。」 等言論當下，與會師生就表達強烈抗議，羅宜說王英洲身為輔大一級主管，卻出言羞辱、歧視參與民間信仰宗教活動的學生，除抹殺學生在民間信仰場域的參與與經營，也違背宗教自由的精神。

有輔大教師表示，指教育部新規提及若系所連續2年招生註冊率未達7成，需先減招，但校方卻直接停招，不願等待今年3月的招生結果，更未規劃退場機制，完全未照應有的程序走；該教師也質疑，校方宣稱辦學虧損6000萬，但真是進修部虧錢嗎？批校方只針對特定弱勢科系開刀。

輔大校方回應，為因應全台少子化的共同現象，部分系所招生狀況嚴峻，校方提案是為了及早提出對策，雖進修部宗教系今建議可多元管道招生，但就長遠發展與師生教學品質而言，仍應審視招生條件與資格，無關學生信仰。

校方也強調，輔大向來尊重學生信仰，不會歧視師生的任何宗教信仰或是宗教研究，至於學務長的善意建議，亦沒有任何歧視不同宗教人士的意涵，若造成同學誤解，校方深表遺憾。