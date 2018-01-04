2017年基隆雨水最酸 最中性的竟是這兩個地方......

2018-01-04 21:00
2017年平均雨水最酸地區是基隆，平均ph值只有4.4。（資料照，記者林欣漢攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局發布2017年，從我國各地18個雨水觀測站，所測得的平均雨水酸鹼度值數據資料，ph值最酸的地方在基隆，最接近酸鹼中性的地區則為台中與澎湖。
根據中央氣象局發布的雨水pH值觀測數據資料，2017年全國18個雨水觀測站測得的平均ph值如下：
|基隆
|鞍部
|台北
|新竹
|台中
|日月潭
|嘉義
|阿里山
|台南
|高雄
|恆春
|台東
|成功
|花蓮
|宜蘭
|金門
|馬祖
|澎湖
|4.2
|4.7
|4.9
|5.3
|6.2
|5.7
|6.1
|5.4
|6.0
|5.5
|5.9
|6.0
|5.1
|5.3
|5.3
|5.3
|4.9
|6.2
其中基隆2017年的雨水ph值，不但是全台最酸，也創6年來新低，為ph4.4，而基隆地區在2011年曾測得ph4.3、2008年ph4.2。2017年全台雨水最接近中性的地區為台中與澎湖，雨水平均ph值都是6.2，而歷年平均雨水ph值都不達酸雨程度（ph<5.0）的地區有台中、嘉義、台南、高雄、恆春、台東、成功、花蓮與澎湖。
中央氣象局指出，全國各地18個觀測站，目前係以濕沉降方式採集雨水樣本，在民國94年（2005年）之前則是採用混沉降方式，在酸雨定義方面，環保署曾在民國89年（2000年）發函公告，當雨水ph值小於5.0時，就可定義為酸雨。
中央氣象局所發佈之2017年，我國各地18個雨水觀測站，所測得的平均雨水酸鹼度值數據資料。（本報製作）
2017年雨水最接近酸鹼度中性的地區，台中榜上有名。（資料照，記者蔡淑媛攝）
澎湖與台中併列為2017年雨水最接近酸檢中性的地區。（資料照，記者劉禹慶攝）