2017年基隆雨水最酸 最中性的竟是這兩個地方......

2017年平均雨水最酸地區是基隆，平均ph值只有4.4。（資料照，記者林欣漢攝）

2018-01-04 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局發布2017年，從我國各地18個雨水觀測站，所測得的平均雨水酸鹼度值數據資料，ph值最酸的地方在基隆，最接近酸鹼中性的地區則為台中與澎湖。

根據中央氣象局發布的雨水pH值觀測數據資料，2017年全國18個雨水觀測站測得的平均ph值如下：

基隆 鞍部 台北 新竹 台中 日月潭 嘉義 阿里山 台南 高雄 恆春 台東 成功 花蓮 宜蘭 金門 馬祖 澎湖 4.2 4.7 4.9 5.3 6.2 5.7 6.1 5.4 6.0 5.5 5.9 6.0 5.1 5.3 5.3 5.3 4.9 6.2

其中基隆2017年的雨水ph值，不但是全台最酸，也創6年來新低，為ph4.4，而基隆地區在2011年曾測得ph4.3、2008年ph4.2。2017年全台雨水最接近中性的地區為台中與澎湖，雨水平均ph值都是6.2，而歷年平均雨水ph值都不達酸雨程度（ph<5.0）的地區有台中、嘉義、台南、高雄、恆春、台東、成功、花蓮與澎湖。

中央氣象局指出，全國各地18個觀測站，目前係以濕沉降方式採集雨水樣本，在民國94年（2005年）之前則是採用混沉降方式，在酸雨定義方面，環保署曾在民國89年（2000年）發函公告，當雨水ph值小於5.0時，就可定義為酸雨。

中央氣象局所發佈之2017年，我國各地18個雨水觀測站，所測得的平均雨水酸鹼度值數據資料。（本報製作）

2017年雨水最接近酸鹼度中性的地區，台中榜上有名。（資料照，記者蔡淑媛攝）