移工遊行週日登場 延平北路、凱道將交管

2018-01-04 14:09

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣移工聯盟發起的「看見非公民大遊行」將在1月7日（週日）登場，申請人數達2000人，預計將從勞動部一路遊行至總統府，當天上午10時起將陸續啟動道路交通管制，包括延平北路、凱達格蘭大道都在管制範圍內，建議民眾當天繞道，改走中華路、環河北路等替代道路。

台北市交通警察大隊指出， 台灣國際勞工協會已申請於1月7日全天，舉辦集會遊行，申請人數為2000人，路線從勞動部開始，一路行經延平北路、南京西路、重慶北路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路再到凱達格蘭大道。屆時行經總統府、通往西門的路線都會受到影響，由於當天是週日例假日，可能因此出現塞車狀況。

按照交大規劃，當天上午10時起，就會管制延平北路（民生西路至南京西路段）雙向車道、下午2時起，管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路段）北側5線車道，並且，遊行隊伍行經沿線上，南京西路往東及重慶北路往南管制外側1線車道；忠孝西路往東管制外側2線車道；公園路、青島西路管制往南、往東全線車道；中山南路往南管制慢車道全線車道，將供遊行隊伍使用，等隊伍通過後才會開放。

交大提醒，當天的道路交通管制，將視現場狀況提前、延後或擴大疏導管制，建議要行駛南北向的車流，可改道環河南（北）路、中華路及林森南路；東西向車流則可改道民生東（西）路、愛國東（西）路及和平東（西）路。