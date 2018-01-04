童綜合醫院推「阻力訓練肌力操」 降低員工疲勞

2018-01-04 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院鑑於醫護人員身心長期緊繃，長期下來健康容易亮紅燈，在院內推行「阻力訓練肌力操」，鼓勵員工培養運動習慣，開會前大家都先來動一動，經調查發現，有助降低員工疲乏指數，提升員工運動習慣，獲衛福部國民健康署肯定，榮獲「動態職場創意金點獎全國特優獎」殊榮。

童醫院為了推廣院內的運動風氣，特別請專業健身教練指導和拍攝「阻力訓練」運動影片，每次院內開會前，都會由院長或副院長帶頭跳「阻力訓練肌力操」，全員動一動，讓員工在工作之餘不忘運動的重要。

除了阻力操外，院方也雙管齊下，藉由「幸福存摺」設定目標，以運動累積點數的方式換取豐富的獎品，讓參與的員工除了口頭鼓勵外，也能感到實質的獎勵，增加員工運動的動力。

經院方調查統計分析，發現9成以上參與活動的員工都獲得更好的睡眠品質，疲乏指數也從103年的33.7％逐年下降至14.1％，員工運動習慣更提升5％以上，取得良好效益。

童綜合醫院表示，該院秉持「尊重生命，促進健康」宗旨，多年來除扮演地方鄉親的健康守護者外，也將2千多名員工視為大家庭的一分子，除了打造五星級健康促進活動中心供員工使用，並積極推廣員工健康促進活動，本於企業社會責任，將持續散發健康與愛予員工、患者、與社區民眾。