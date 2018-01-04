前年520前農地違章工廠 未來將分三面向處理

2018-01-04 13:52

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會、內政部和經濟部今天上午共同召開農地違規工廠的記者會，除了前年520後新蓋的工廠持續逐批公布拆除以外，在此之前存在的工廠，搭配國土計畫法，將有3大處理面向。

農委會副主委陳吉仲直言，農地上的違規工廠是無法全部拆除的。日前完成的農地盤點，約有1萬3000多公頃農地上有違規工廠，有些已經達到群聚效果。

陳吉仲說，雖然沒辦法全部拆除，但要避免農地因為工廠持續新增而繼續流失，未來工廠不能再進入農地，重要政策目標，就是要把農地止血，搭配國土計畫法的劃設，把優良農地保護起來，不再被作為非農用。

陳吉仲說，優先處理違規工廠，是因為工廠會影響農地環境和生產安全，因此拆除和盤點新增作業會持續進行，而違規農舍的部分，陳吉仲認為，搭配國土計畫農業發展區做規劃再來討論農舍議題，是最合適時間點。

內政部次長花敬群指出，前年520之前存在的農地違規工廠，在國土計劃系統底下，會分3面向做處理，高度汙染的工廠搬到工業區；屬於農業加工或相關產業的工廠，劃為第4類農業區，跟農業生產結合；產業規模已形成聚落的工廠，以區段徵收等手法變更為城鄉發展區的產業用地，但汙水處理等必要公共設施的成本費用，都要由工廠負擔。

花敬群強調，讓大範圍密集的違規工廠有路可走，但不是就地合法，還是要有園區規劃，讓違規工廠在有計畫的領導下，回到有計畫的那條路，以落實保護優良農地。

經濟部中部辦公室主任許正宗說，目前國內約有15萬家工廠，9萬家有合法登記，2萬家小型工廠免登記，剩下約有3萬8000多家違規工廠，有7100多家拿到臨時工廠登記，這些是稍具規模、可以永續經營，算是違規工廠的優等生，但2020年落日，這些工廠要思考是要搬遷或是辦理合法，但合法也要付出相當大的代價，包括付基金、建設施等。

許正宗說，這次拆除農地違規工廠的行動方案，重點在教育，過程中讓違規工廠知道，再這樣下去不行、政府是玩真的，對這次跨部會的行動感到佩服，經濟部的手段最多只能到斷水斷電，所以必須跨步部會聯合稽查。

花敬群說，這次拆除方案作為宣示概念，是趕快止血，政府部門過去不敢認真面對。他說，農地違規工廠多為中小企業或小企業，資金不是非常雄厚，被拆除壓力很大，因此一開始做得比較溫和謹慎，希望大家不要再以身試法。

許正宗表示，這是「經濟秩序的導正過程」，現在政府踏出一步，走得緩慢，是因為還在調適中，而過程中拆除工廠究竟拆了多少家，這些數字並不重要，過程中很多人來陳情，大家在調適，繼續下去會越走越快。

但許正宗也忍不住為被拆除的工廠說話，表示因為以前政府沒拆過，很多人就跟著蓋，現在拆的這些工廠是「最後一隻老鼠」，很無辜。