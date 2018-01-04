大手筆！社區獲贈30台電腦 長者玩到不想回家

85歲的阮蔡葵直呼：「這輩子頭一次看到電腦！」以後要常來玩。（記者湯世名攝）

2018-01-04 13:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市忠權社區今天獲電腦業者大手筆贈送30台桌上型電腦，社區銀髮族搶著玩電腦，大呼過癮，其中85歲的阮蔡葵更直呼：「這輩子頭一次看到電腦！」以後要常來玩。忠權社區發展協會理事長張秋香表示，長者玩電腦不僅拉近與高科技的距離，還可動動腦，促進手部靈活，好處多多。

忠權社區今天舉行電腦捐贈儀式，由電腦業者捐贈30台8成新的二手桌上型電腦，彰化縣新頻道有線電視業者則為社區裝設WIFI，不少銀髮族搶位子玩電腦，社區請來師資與志工指導銀髮族操作電腦的技巧，只見銀髮族驚呼連連，直呼：「新鮮！」還有人打電動玩具玩上癮，整個電腦教室充滿笑聲。

到場致意的彰化市長邱建富表示，忠權社區不僅有3D彩繪牆，還有長者供餐服務，現在又一口氣獲贈30台電腦，以及景點免費WIFI，將吸引更多遊客前來拍照打卡，期望能代表彰化縣來爭取全國性的旗艦社區。

忠權社區發展協會理事長張秋香表示，未來這處電腦教室將在每星期一至五開放給社區耆老使用，並聘請師資與志工來指導，長者們不僅可促進手部的靈活，以及刺激大腦功能，還可預防老化，延緩失智症狀，進而達到終身學習的精神。

85歲的阮蔡葵頭一次看到電腦！聚精會神盯著電腦螢幕操作學習。（記者湯世名攝）

彰化市忠權社區昨天獲贈30台桌上型電腦，社區銀髮族搶著玩電腦，大呼過癮。（記者湯世名攝）

彰化縣新頻道有線電視業者為彰化市忠權社區裝設WIFI，將更吸引遊客前來拍照打卡。（記者湯世名攝）