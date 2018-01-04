空污紅爆了 中部空污圍城

同一片台中天空，今年冬日沒有空污時有冬日藍，與今天灰濛濛完全不同。（記者蔡淑媛攝）

2018-01-04 13:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污紅爆了！台中今天受到大陸高壓出海影響，加上吹東風，中部處於中央山脈背風面，擴散條件差，境內污染物累積，台中空品監測站從凌晨就陸續亮紅害，上午十六個測站全面紅爆，天空灰濛濛，台中市宛如霧城，被髒空氣圍繞，建築物全都蒙塵，台中火力發電廠也降載2100MW，環保局指出，預計今晚風力增強有空污擴散，但仍請民眾做好自我防護。

今天上午9時台中市空品測站全面紅爆（對所有族群不健康），指標汙染物為PM2.5，12個測站的PM2.5也都達到以往的紫爆等級（71微克/立方公尺以上）文山、東大站更超過110微克/立方公尺，空污非常嚴重，比跨年受到境外空污還嚴重，直至中午仍有12個測站紅害等級，其他為橘色警戒，民眾一出門就眼紅、鼻子癢、打噴嚏，非常不舒服。

市府也通知台電啟動降載減排措施，今日共計2部機組停機，8部機組自主性降載100百萬瓦（MW）至150百萬瓦（MW），總降載電量達2100百萬瓦（MW），減緩空品繼續惡化。

環保局長白智榮指出，預計今晚高壓東移，風力增強有助於汙染物擴散，空品將可改善。提醒敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要外出時應戴上口罩。

環保局也啟動空品不良應變，此應變為預警一級，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵；此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化；並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。