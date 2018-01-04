落羽松林前滑草 新埔箭竹窩親子樂

新竹縣新埔鎮箭竹窩社區內的落羽松林前方一片青青草地，是當地社區居民親子滑草的好地方，也免費開放給遊客入內拍照、打卡、一起滑草。（記者黃美珠攝）

2018-01-04 13:34

〔記者黃美珠／新埔報導〕各地落羽松的倒影接連成為近期的網紅美照，新竹縣新埔鎮照門地區的箭竹窩、九芎湖也有落羽松美姿，其中箭竹窩的落羽松林跟慣見的池中倒影不同，反而前方配上了一抹青青草地，成為可以滑草的親子樂園！

勞動黨新埔鎮代陳新源說，箭竹窩社區內，現在開滿了紫紅色的豔紫荊，果園內滿滿是金黃色的柑橘，飽滿懸掛在枝頭，隨著風吹過而跳動。

落羽松就在竹嵐園休閒農場外緣，一排衛兵一樣地矗立在竹15線旁邊，現在已經轉為紅、黃交雜的美麗顏色。

就在這排落羽松所圍出、竹嵐園內的青青草地，社區的阿公阿婆們每到無雨的午後，就地取用枯落的椰子樹葉，抱起孫兒坐上後，他們邊走邊「答嘴鼓」、邊拖著孫兒滑過草地，小朋友們開心的笑聲此起彼落，外人想要體驗，只要停下腳步、大膽入內就可以，完全免費！

陳新源說，玩累了肚子餓，除了竹嵐園的烤艾粄丸子能當點心充飢，一旁的「老屋小吃」也有更快、又鐵定能吃飽的「米苔目DIY」，每人80元，剛好做自己吃的米苔目1碗，粄糰由業者劉春梅提供，最後的料理也由劉春梅負責，好玩又不致於餓著。

想要帶點客家米食當伴手禮回家的人，竹嵐園一樣提供客家菜包、紅粄等的付費體驗活動，可以參考。

至於想品嚐當地特產的柑橘，農民林新北說，現在跟「天時」最對味的當屬砂糖橘。因為甜度高達15、6度，所以香甜多汁到讓椪柑的市場也因此備感威脅。

至於皮薄、汁更多的茂谷柑，現在也開始採收了，只是再過約1個月，將是茂谷柑「最對味」的時候！

林新北說，他的果園不收入園費，現吃的不算，只有帶回的橘子要秤重埋單。

陳新源說，箭竹窩農民對果園的管理都已經很成熟，品質無庸置疑，結實纍纍的「旺」貌，也特別受只吃過柑橘卻沒見過長在樹上柑橘的年輕族群青睞，大家前往果園一遊，分享美照，也算給農民朋友另一種方式按讚。