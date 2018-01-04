不向命運低頭！魚鱗症 「白鳥美珠」畫出自己的故事

獲獎無數的鄭美珠，自編自畫自資出版的童年記事故事繪本。（記者劉禹慶攝）

2018-01-04 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕罹患先天性魚鱗症，卻未因此向命運低頭，曾獲總統教育獎、全國青年獎章、熱愛生命獎等殊榮的「白鳥美珠」鄭美珠，再度寫下人生紀錄，自編、自繪、自排及自募資金出版「童年記事」繪本，今在家鄉湖西鄉公所正式與外界見面。

雖然外型與常人不太相同，但鄭美珠並未被異樣眼光打倒，反而成為不斷前進的原動力，除了自學展現的油畫天分外，更在成名後回饋弱勢族群學子，同時也孜孜不捲學習，現已是大同大學設計科學研究所博士候選人，並開班授課，還擔任澎湖縣藝術聯盟理事長，帶領澎湖藝術群前進台灣、中國、夏威夷及馬來西亞等地，宣揚澎湖之美。

「白鳥美珠童年記事」（澎湖林投那一年的歡樂時光）自傳繪本，是鄭美珠首次嘗試繪本創作，自寫自畫到獨立電腦編輯完成，故事主角是自己，又在童年居住的家鄉湖西鄉公所展出，同時繪本更是其在flyingv網路募資平台募資出版，凡事都親力親為，未來將續出版馬公國中、高中學生時期故事繪本。

鄭美珠 談到繪本創作動機，想以自身故事轉化為勵志的能量，認為要接納自己的殘缺與不完美，才能快樂地活，沒什麼好怨天尤人的，進而把心力轉為正能量去發展自己的興趣、才華以及志願或事業，人生才會活得自信與快樂，因此一切往樂觀想就對了！並藉由繪本出版讓曾經的回憶與過往的風土民情重現，除了是一本童年故事書外，也是曾經走過年代的紀錄書。