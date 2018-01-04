成大與漢翔產學合作飛進太空 國家育才不是說假的

2018-01-04 13:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學與漢翔公司產學合作，參與諾貝爾獎得主丁肇中院士主導的國際合作高能物理實驗，升級太空探測器AMS-02散熱器，獲得NASA（美國國家航空暨太空總署）感謝推崇台灣研究能力，漢翔並將製作散熱器特別開發的輔助工具「真空硬焊以及膠合型架」捐給成大機械系，沒有它們散熱器不可能完成，希望學生了解，完成一個計畫背後，要付出許多心力。

AMS-02計畫被NASA認為是有史以來最困難的太空維修任務。成大機械系主任楊天祥表示，「真空硬焊以及膠合型架」將放置在機械教學實驗室，還會提供AMS-02計畫的背景資料，以及散熱器製造過程所遇上的工程、技術等挑戰，讓學生從實例中與學理對照，未來進入業界設計或開發精密工具，更能掌握關鍵點。

漢翔人員指出，散熱器由多個物件組成，每個物件放置都要精準定位，製程中有的需要膠黏合，有的要焊接，稍有滑動都可能失去精準度，「型架」是輔助製造散熱器的工具，讓製程沒有任何偏移，達到精準定位的要求。

成大物理系助理教授楊毅透露，NASA原本設計1套輔助的型架設計圖給漢翔，但漢翔評估，本身有足夠能力設計出更符合製作散熱器所需的型架，在NASA同意下重新設計與開發型架，成果獲得NASA高度肯定。

成大表示，散熱器等相關物件，已在去年11月運送到德國及義大利測試及組裝，之後將飛上太空，安裝在國際太空站AMS-02探測器上，讓AMS實驗可以持續運行至2024至2082年，收集更多宇宙射線來解答宇宙大爆炸的奧秘。