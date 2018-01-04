空污紫爆地方政府慢半拍？ 環保署：將檢討及早因應

2018-01-04 13:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕西部今又淪陷於空污之中，從苗栗到台南，有多處測站PM2.5達到紫爆標準，環團質疑預報早就提醒，但地方政府不當一回事，已經是政府殺人，環保署則召開記者會表示，下週會與地方討論，檢討及早因應的做法。

從環保署監測資料發現，包括大里、三義、竹山、線西、忠明、崙背、嘉義、沙鹿、安南及頭份等測站，PM2.5濃度都超過每立方公尺71微克，也就是民眾最耳熟能詳的「紫爆」；彰化、斗六、豐原，西屯及南投等測站PM2.5濃度更超過每立方公尺100微克。

環保署監資處長張順欽解釋，今天因為逆溫層，髒空氣都累積在6、700公尺以下，加上擴散條件不好，境內污染物持續累積。而因有渦流現象，北部下午空氣品質AQI可能達到警戒橘，預估今晚水氣增加後可望改善，至於中南部地區，保守估計要到明天早上才能改善。

台灣健康行動聯盟批評，空氣品質很糟糕的預測在昨晚就已經知道，但是地方政府似乎沒有絲毫警戒或作為，也沒有提早發布，根本是政府怠惰。並質疑中央政府只有在境外污染來才會開設應變中心，漠視中南部的空污問題。

環保署空保處副處長謝炳輝說，中央在上午9時就已經成立二級防制指揮中心，總計有5縣市成立應變中心，包括台中上午8時30分成立，南投、嘉義、高雄上午8時成立，台南則今天凌晨就成立。在因應作為方面，協和、台中、興達電廠都有降載，也要求工業單位配合減排等。

環保署副署長詹順貴補充，由於應變中心才剛運作，下禮拜會再找地方政府討論，如何把應變機制及早進行，由於近來空污議題，各環保局人力負荷都很嚴重，環署也在研究委辦，透過計畫補助能夠增聘人力，當需要緊急應變時，可以透過這些人力盤點哪些污染源可以做應變，並且實際查核驗證，達到減少空污影響的效果。