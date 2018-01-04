第二屆亞太青年領袖峰會 明道中學4生將代表台灣赴新加坡

明道中學生參加外交部「106年外交小尖兵」選拔活動獲優等獎（記者蘇金鳳攝）

2018-01-04 13:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學生參加外交部「106年外交小尖兵」選拔活動，在全國122隊中脫穎而出，獲優等獎，校方今年4月將派遣獲獎學生至新加坡，代表台灣參與「第二屆亞太青年領袖峰會」，要培養出21世紀的亞洲領導人才。

外交部去年舉辦「106年外交小尖兵」選拔活動，明道中學進行校內遴選，高中部學生賴均豪、劉又綺、葉亮辰、劉祐彣等人獲選，參加10月的「106年外交小尖兵」初賽，從全國122個隊伍中入選決賽，並於決賽18個隊伍中獲得優等獎佳績，比賽項目包括以英語進行即席演講、即席問答、呈現短劇等。

明道中學國際部高二生劉又綺表示，隊友間彼此信任，能獲獎歸功於團隊合作，比賽獲得了寶貴的經驗，學習到如何清楚表達自己以及規畫時間，更重要的是規畫後的執行力。

高二生葉亮辰則表示，比賽必須在短時間內做出決定，參賽者要有責任心與冷靜思考的能力；除了能力之外也要努力，並且平衡課業、生活與準備比賽的時間。

為了能獲獎，帶隊老師Samuel Howard、Wyn、李宗哲、王若齡與廖翊安等人的協助，從去年7月開始，每天最後一節上課進行特訓，並額外安排5個週六時間練習，培養學生蒐集國際資訊、戲劇表演、台風、英語發音等能力。

明道中學表示，今年4月8日至13日，將派4位獲獎學生前往新加坡南僑中學參加第二屆亞太青年領袖峰會，屆時將有來自新加坡、印尼、紐西蘭、澳大利亞、台灣、韓國、日本、中國等8地學生參與，學生代表將在高峰會的各個議題討論中，表達台灣的觀點，並將其他7國的觀點帶回台灣，作為學校規劃國際新聞課程的參考資料。