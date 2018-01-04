女記者變身調查官 母親喜極而泣

2018-01-04 12:09

〔記者謝君臨／台北報導〕調查局今舉辦調查班54期結業典禮，其中以第1名結業、畢業於政治大學法律學系的女調查員項永孝，曾在桃園地檢署擔任兩年法警，也從中透過第一線的司法實務，了解調查局的工作狀況，從而愛上局裡的團隊合作精神；而以第4名結業的學員高宛瑜，則曾擔任平面記者5年，藉由轉換跑道，看見不一樣的未來，母親得知她考上調查官，還喜極而泣。

項永孝表示，她在擔任法警的兩年內，看見檢察官跟調查官的互動，透過第一線的司法實務，看見往後的工作情形，爸媽也都鼓勵她投入自己的夢想；在受訓過程當中，大家互相幫忙、扶持，感謝大家一起克服難關，才有這樣的成績，很喜歡局裡團隊合作的精神，相信只要有堅定的信念，都能克服難關。

高宛瑜則說，她擔任平面記者時，一開始主跑社會新聞，在接觸警方的過程中，對偵辦案件產生興趣，認為記者跟調查官都能幫助社會，因此從後端報導者的角色，走向前端可以親自參與案件的偵辦；至於為何沒報考警察，她坦言，第一是認為調查官的性質較符合興趣，第二則是受限於身高的限制。

本期結業學員共91人，其中男性53人、女性38人，「師」字輩則有12人，包含6名律師、5名土木技師（其中1人另為結構技師）、1名會計師，總成績前3名分別為畢業於政治大學法律學系的項永孝、台灣大學法律學系陳亭妤、交通大學管理科學研究所的張棨鈞。