2018台灣燈會主燈曝光 小提燈「達力狗」發光現腳印

交通部觀光局長周永暉（左）與嘉義縣長張花冠（右）4日提著「2018台灣燈會」小提燈「達力狗」和主燈「忠義天成」一同歡迎民眾前往嘉義賞燈。（記者張嘉明攝）

2018-01-04 12:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2018台灣燈會將於今年3月2日元宵節在嘉義登場，主燈及小提燈造型今天提前曝光。今年以雙主燈概念呈現，主燈造型設計以嘉義阿里山上的鄒族孩童與忠義相伴的台灣犬助力在阿里山雲海山巔上，融入嘉義在地形象；而每年最受小朋友喜愛的小提燈，今年取名為「達力狗」，將嘉義在地山、海、阿里山森鐵變成小狗身上的絢麗斑紋，小狗肚子還設計腳印刀模，夜晚提燈地上就會出現小狗腳印，十分討喜。

交通部觀光局今首度對外揭開主燈及小提燈的神秘面紗，這是嘉義縣自2007年燈會以後，再度舉辦台灣燈會。觀光局長周永暉表示，台灣燈會是台灣最具國際亮點的大型活動，今年生肖屬狗，因此主燈由中研院院士曾永義命名為「忠義天成」，此外今年主燈也突破以往以生肖為主題，首度加入原住民小孩揮手打招呼之動作，讓主燈展演時，民眾能夠感受小朋友揮手Say Hello。

觀光局長周永暉也歡迎民眾今年燈會可以提前幾天到嘉義停留、過夜，白天可以去阿里山森林遊樂區玩，晚上可以去看燈會，預估今年觀展人次可達千萬，比往年成長10~15％。

嘉義縣長張花冠表示，今年加台灣燈會在嘉義，展期從2月16日到3月11日止，創下展期最長的燈會，此外展區面積也高達50公頃，也是歷年最大；張花冠說，嘉義除了好山好水，近幾年也增加不少新景點，像是目前正在增建的國寶館，往山上走有太平雲梯，往海邊走有高跟鞋教堂，景點一路延伸到台南鹽田，嘉義不乏美景，只缺少被發現。

每年最受歡迎的小提燈今年由旅法設計師林佳葦所設計，林佳葦說，今年小提燈呼應狗年，以小狗形式呈現，用拼接的繪本風格，將嘉義在地山、海、阿里山森林小火車、原住民圖騰及故宮南院的青花瓷都變成小狗身上的絢麗斑紋，提把設計成可愛狗屋造型，只要輕輕擺動，耳朵就會飛揚，四隻腳像快樂奔跑，模樣可愛逗趣；另外，小狗肚子也設計狗腳印刀模，小朋友夜晚提燈，地上便會出現小狗腳印，就像小狗一同與小朋友嬉鬧一樣。

張花冠表示，今年預計發放7~10萬個小提燈，從2月16日（大年初一）開始到3月11日，縣府每天下午3點都會在縣府及東轉運站兩地發放，平日限量發放1700個，假日4000~5000個，提醒民眾要把握時間。

「2018台灣燈會」小提燈「達力狗」。（記者張嘉明攝）

「2018台灣燈會」主燈「忠義天成」設計者彭力真。（記者張嘉明攝）

嘉義縣長張花冠4日北上與小朋友提著小提燈「達力狗」介紹「2018台灣燈會」主燈「忠義天成」，歡迎民?到嘉義賞燈。（記者張嘉明攝）