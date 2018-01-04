高市推冬季大眾運輸優惠抗空汙 基進黨認為「成績還不及格」

2018-01-04 11:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高市交通局公布在空汙嚴重的冬季，大眾運輸優惠政策實施成果，捷運首月運量增加7.7%。基進黨認為高市府對抗空汙只優惠不管制，加上缺乏智慧管理，恐無法保證減少空汙風險，和原先預估成效相比，成績還不及格。

基進黨指出，去年12月高捷日均運量達19萬4108人次，比前一年同期成長7.7％，尖峰時段則成長26%，整月增加43萬2510人次搭乘，數據看似亮眼，但對比原先市府提出冬季尖峰時刻免費措施，目標3個月增加162萬人次搭乘，成長幅度仍然偏低。

基進黨說，2016年12月高捷日均運量達18萬2466人，比起2015年的17萬526人次，也是成長7%。換言之，去年12月在優惠免費措施下，這樣的成績單，只能說是及格邊緣。

投入前鎮、小港區市議員選舉的基進黨中執委陳信諭醫師表示：「空汙嚴重時，大眾運輸優惠措施在國際城市並非首例，印度德里、韓國首爾、法國巴黎等城市均早已實行」。

他強調，必須特別注意這些城市的空汙應對措施，均是結合優惠大眾運輸、限制燃油運具兩者，如巴黎進行單雙號車牌輪流上路管制，首爾更在車牌管制外，今年起更限制高污染車輛進入市中心。

基進黨主張，即使一開始民眾接受度低，但仍應雙管齊下，以優惠及管制的方式推動；目前市府的成效指標，只看大眾運輸運量增加，而不看移動空污減量，包括搭乘大眾運輸時的空汙暴露，如路邊候車吸廢氣、捷運站內空品監測等，也必須制度化管制。

基進黨認為，在這3個月試行中，市府應加強追蹤、公布相關數據，逐步修正方向，並推出長期制度化的大眾運輸鼓勵、移動空污減量措施，以較少成本，完成最大效益。