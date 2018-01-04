新營國小推廣閱讀展佳績 全國作文賽獎連連

新營國小積極推廣閱讀展現成效，學生參加全國作文比賽連奪佳績，校長張溪南（左1）公開表揚，六丙黃懿芃（前左2）、郭豐維（前左4）勇奪京城銀行2017新住民子女全國作文比賽第二、三名。第11屆聯合盃全國作文大賽決賽，六己林采璇（前左3）榮獲「創意類優選」第二名、六丙郭豐維獲「說服類優選」第三名。 （記者王涵平攝）

2018-01-04 11:40

〔記者王涵平／台南報導〕新營國小積極推廣閱讀展現成效，學生參加全國作文比賽連奪佳績，校長張溪南表示，有些比賽現場出題、寫作，難度相當高，平時大量閱讀、紥實寫作訓練相當重要。

獲獎學生有六丙黃懿芃、郭豐維勇奪京城銀行2017新住民子女全國作文比賽第二、三名。第11屆聯合盃全國作文大賽決賽，六己林采璇榮獲「創意類優選」（第二名）、六丙郭豐維獲「說服類優選」（第三名）。

獲獎學生除感謝指導老師，也歸功校內致力發展閱讀和寫作教育，建構閱讀E教室，提供良好閱讀環境，讓學生語文能力大幅提升，因此連續蟬聯104、105、106年南市語文競賽團體總成績冠軍，並獲教育部肯定，獲頒閱讀磐石獎，連教育部五年級學力測驗國語領域都遠高於全國總平均5分以上，今年還有學生奪得國語演說全國第一名，吸引香港、新加坡中小學多次來校參訪。

家長會長沈晏如頒發獎金時表示，今年頒發給學生的獎金超過往年許多，但是給學生的鼓勵永遠不嫌多，新營國小的孩子能說能寫，越來越厲害，家長會給得很有成就感。

張溪南強調，學生作文能力提升，最重要的是透過閱讀豐厚了學生的語文基礎，多年來堅持改變中、高年級國語領域的評量方式-加考寫作題，使學生的寫作能力有了展演的舞台，用評量引導教學，使作文教學有具體成效，因為語文的閱讀和學習最終是用來表達，如果考題都只停留在支離的字和詞，那麼學生在國語文的學習上也會停留在支離的狀態；寫作題融入情境，對於語文學習有莫大之引導作用。