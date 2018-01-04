空氣髒爆！醫師：「最好不要出門！」

彰化市近日來空氣爛透了，紅害很嚴重。（記者張聰秋攝）

2018-01-04 11:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市今天又成「霧城」，一整個上午，天空一片霧濛濛，能見度極差，彰化空氣觀測站空氣品質指標AQI「紅通通」，紅害嚴重、PM2.5紫爆。專科醫師建議民眾不妨下載空污指數的APP，隨時注意空氣品質，只要品質不良就不宜外出運動，以免引起咽喉、支氣管發炎。

今天（4日）上午8點，彰化空氣觀測站測得PM2.5達115、AQI達168，兩項指標都已達最危害的程度。一早很多上班族就發現此情況，甚至有人開車開大燈，不只是視線不佳，還覺得呼吸不順暢，敏感族群者還覺得眼睛乾澀很不舒服。

衛福部彰化醫院胸腔科醫師張子晏指出，空污嚴重期間，氣喘、肺阻塞（COPD）急性發作的患者通常會增加，因為對於敏感族群，空污導致氣管加快收縮，恐引發喘鳴、呼吸困難等急性症狀，甚至還有猝死風險。

張子晏說，他建議有智慧型手機的民眾都安裝列有PM2.5空污指數的APP，出門前若PM2.5達紅色以上，就馬上戴上口罩，要外出運動者最好改在家中做伸展操或使用運動器材；家裡最好要裝可以過濾大部分PM2.5的清淨機機種，在空氣不好時，就要馬上打開。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，近幾年一到冬天空氣品質不佳時，就一定會出現不少咽喉炎個案，主要症狀是咳嗽、喉頭卡卡的、痰多到咳也咳不完，這種情況主要是患者對髒空氣特別敏感，他開些舒緩喉嚨的藥，請患者在空氣不佳時，避免外出，若一定要外出則要戴上口罩，只要空氣變好，通常很快就好了。

許嘉方說，空氣不好時，運動不蒙其利反受其害，因為此時大口吸氣及劇烈換氣，將吸進更多的霧霾，PM2.5的懸浮微粒將進入肺泡、穿透到微血管，危害身體。

台灣將PM2.5濃度分為10級並以顏色示警，當細懸浮微粒濃度54ug/m3（微克／立方公尺）就達到紅色不良的第7級，71ug/m3以上達到第10級「紫爆」的非常不良，近日來中南部動輒飆破100、甚至200，一再「紫爆」。