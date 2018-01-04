台鐵后里站事故 2650旅客受影響

台鐵出動公路客運接駁旅客。（台鐵局提供）

2018-01-04 11:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台鐵后里站東側進行新站吊樑工程，今天凌晨發生吊車傾覆，吊車懸臂壓斷站內電車線，導致三義至豐原間鐵路中斷，共影響10列次、約2650名旅客，其中有2列次延誤超過45分鐘，旅客可於1年內辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

今天凌晨0時50分，台中工務段承包商在后里站東側進行新站吊樑工程，在吊裝第二月台空橋基礎鋼柱時，因吊樑工程車重心不穩致吊車傾覆，吊車懸臂壓斷第3、4、5股道電車線，影響東、西正線皆無電造成雙線不通。

台鐵表示，經過漏夜搶修，西正線於7時10分通電，后里至豐原間恢復單線雙向行車，東正線於8時11分通電，恢復雙線正常行駛。

台鐵台中運務段長蘇鎮霖表示，因事故造成路線中斷，台鐵局立即啟動旅客接駁機制，共出動公路客運8輛，接駁旅客共500人。另外，這次事故共影響10列次、延誤時分合計174分、影響旅客約2650人，其中，2列次延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；電子票證旅客可辦理0元解卡；定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。

台鐵緊急搶修受損後，列車恢復行駛。（台鐵局提供）