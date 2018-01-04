喜憨兒廚房商品上市 推年菜組合預購...

憨兒小儀（左）與阿宏一同展示年菜。（記者張忠義攝）

2018-01-04 11:09

〔記者張忠義／高雄報導〕農曆年即將到來，以烘焙餐飲起家的喜憨兒基金會，也首度推出年菜商品，以豐富菜色搭配平實價格，讓大家享受幸福洋溢的春節團圓飯。

喜憨兒基金會精選十多項年菜商品，醬滷團圓蹄膀、義式香烤豬肋排、岩燒客家豬肉、紅燒虱目魚…等等，特別推薦黑蒜全雞鍋，採用雲林在地飼養的土雞，搭配雲林特色農產-黑蒜，與紅棗、杏鮑菇、香菇、秀珍菇、文蛤細火慢熬而成，湯鮮味美，是一道滋補又美味的養生鍋品，價格自270元至759元，讓民眾為年菜無須大費周章準備。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示：「基金會為增加憨兒們的訓練與自我提升，不斷為他們開創工作機會，創造新價值。從最早的烘焙餐飲到天鵝堡幸福產業，以及去年的魔笛美體商品，今年再度推出喜憨兒『愛點心』簡單廚房冷凍商品，經過一年的研發與設計，於2018年1月開始生產上市。」

羅淑霞進一步說明：「為追求方便的飲食，購買外食回家吃，或是即熱餐、即煮餐已成為近年漸興的家庭餐食方式，各種微波調理食品、冷凍即食食品逐漸成為國人普遍的消費產品之一。

基金會在漢典食品的捐助與技術指導之下，生產簡單廚房冷凍商品，一來做為餐飲服務的延伸，再者增加憨兒們的訓練與開創更多的工作職種。且喜憨兒『愛點心』簡單廚房冷凍商品是以庇護工場的方式營運，可讓12位庇護員工在此就業。」

餐飲服務班裡的資深憨兒阿宏，負責幫客人送餐的工作，另一位憨兒瓊儀，因為認知能力較佳負責幫客人點餐，而客人滿意的表情就是他們勤奮工作最大的動力。

即日起，喜憨兒『愛點心』團圓年菜預購享好運價，1月15日起開始配送，年前最後出貨日為2月12日，歡迎至喜憨兒喜歡你購物網選購或電洽07-711-1651。

喜憨兒基金會推出岩燒客家豬肉。（記者張忠義攝）