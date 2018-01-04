數位裝置玩轉文學 台文館發英雄帖邀各路玩家來體驗

2018-01-04 11:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕玩桌遊也可以很文學！國立台灣文學館推出「擴增文學‧數位百工— 台灣文學X數位內容特展」，以大眾熟悉的手遊、動畫為媒介，將展覽設計成一場冒險，讓觀展者身歷其境，選擇扮演自己屬意的文學家角色，在重重關卡中蒐集古物，領會出文學的趣味性。

這是台文館數位典藏成果展現，以及「智慧型博物館」的實踐。展場8個展區，以10位作家、6個文本、3個文學論爭、2個文化組織、1張題字錄、7道關卡串連成冒險故事，多樣交乘的可能性，創造24萬5760種不同結局，等著大家來挑戰。

民眾到現場，看不到任何一件實體文物，但卻能一覽台文館名列國家重要古物以及一般古物的藏品，例如台灣最早的新文學散文著作，作家蔡培火的《CHA̍P-HĀNG KOÁN-KIÀN （十項管見）》、日治時期重要報紙─1933年《臺灣新民報》以及張深切「徒步旅行之名人題字錄」等。

其中「複製作家」展區，民眾可跨越時代、族群、性別，分別扮演洪棄生、蔡培火、賴和、王白淵、張深切、劉吶鷗、葉陶、楊逵、郭水潭、龍瑛宗。「文學P.K.戰」展區，以遊戲對戰方式，呈現日治時期新舊文學論爭、台灣文化協會運動中的分裂論爭、台灣鄉土文學論戰的3個文學論爭。

台文館長廖振富表示，文學總是給人一種距離感，或許是文字，或許是內容本身，若能作一些轉化，例如動畫、遊戲這些民眾平日所接觸的媒介，創造機會將文學趣味性與內涵，滲入民眾的感知裡。