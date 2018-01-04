資深媒體人籲 儘早培養年輕人國際觀

資深媒體人葛樹人呼籲，年輕人要多看國際新聞培養國際觀（美聯社）

2018-01-04 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人葛樹人表示，台灣是個沒有宏觀視野、坐井觀天的地方，所以如果要培養年輕人與孩子的國際觀，就要從小送他們出國旅遊、遊學，以儘早開拓個人的國際視野與格局，但其實若強化國際新聞的觀看，也能培養孩子的國際觀。

他指出，台灣的電視環境，特別是新聞節目環境，長期以來就遭人詬病不夠國際觀，播出的內容永遠都是出自街頭監視器、行車紀錄器與網路爆料社團的在地新聞，而且是充斥八卦的無料內容。一個女星因為無法生育而造成婚變，可以占據電親新聞台長達三天的重要播出時段；收看電視的年輕人（如果還有年輕人看電視的話），恐怕連包圍在台灣周圍的鄰國國名都說不出三個，更別說還能瞭解什麼國際情勢與區域風雲了。

葛樹人說，即使今天在全球化浪潮的推移下，台灣逐漸開始面對與重視國際事務，但不可否認，台灣被部份國內與國際人士視為一個非正常「國家」，這成為部份人士聲稱台灣人缺乏國際觀的重要原因，而要探討台灣面對國際事務所具有的視野深度問題，絕對不是端看一般人民「外語能力好不好」，「是否經常出國旅遊或曾經出國唸書」等粗淺的標準，而是要檢視國人對國際關注與互動的程度。

曾經有人開玩笑說，台灣與國際社會脫節的程度已經嚴重到，即使明天讓你參加聯合國，一般民眾也搞不清楚聯合國是如何運作，甚至不知該如何參與。因為，這種國際組織運作的常識，不但教科書裡沒教，就連電視上也沒播，難怪前些年藍綠陣營喊了半天「入聯」與「返聯」公投，還是沒有多少民眾弄懂事實真相，說穿了，就是因為缺乏國際觀。

而翻開每一家有線電視的頻道一覽表，播出內容具有國際觀的頻道屈指可數，有些即使號稱具有國際觀，也只有少數時段播出國際新聞，或是找幾個阿兜仔參加綜藝談話節目而已，台灣的電視節目環境，的確未能提供國人充足的國際觀養分。他呼籲電視媒體應多強化國際新聞，來培養下一代多元國際價值觀。