第2座污水下水道在和美 空氣不再飄惡臭。

2018-01-04 10:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕與臭遠離！繼彰化市之後，和美鎮也要有處理家庭廢水的污水下水道建設了！彰化縣政府今天指出，內政部已經同意總經費高達29億8000萬元的和美鎮污水下水道建置工程，從今年起到123年，縣府以16年分3期建置，3期全部完工後，每天將可處理9000公噸廢水量，可望改善排水溝和河川飄散惡臭和污染惡化的現象。

縣府表示，工程執行範圍涵蓋和美鎮都市計畫區和彰化交流道特定區在和美鎮轄區，總面積約700.74公頃，全期將完成水資源回收中心9000CMD（ Cubic Meter per Day ，立方米／每天的縮寫），也就是說，每天可處理9000公噸廢水容量，其中，今年將開工的第1期水資源回收中心建設工程，經費約10億元。

縣府指出，1期工程規劃埋設12公里污水管線，以及2400用戶接管工程，完成後每天可先處理3000CMD容量，施工期約5年，預計今年進行設計，明年陸續發包，112年完工。

和美鎮水資源回收中心規劃建置在鹿和路旁，占地3公頃，坐落於和美都市計畫區西南角，縣府目前已完成用地取得作業，廠區四周會規劃緩衝綠帶，打造休閒綠地環境，除了基本污水處理設施外，同時建置管理中心，作為行政辦公用途和會議與活動空間，並且預留部分空地，因應日後擴建需求，以及水再生廠預定地。