夾娃娃店狂潮退燒？ 他點出台主慘賠真相

夾娃娃機台看似輕鬆獲利的模式也獲得許多民眾躍躍欲試、搶當租下機台的「台主」，有網友則是分享「台主」朋友近來的慘賠狀況。（資料照，記者陳冠備攝）

2018-01-04 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕近來夾娃娃機台大舉進佔全台各地店面，走在路上不時就會經過夾娃娃機台店面，看似輕鬆獲利的模式也獲得許多民眾躍躍欲試、搶當租下機台的「台主」，不過有網友分享「台主」朋友近來的營業狀況，指出現在夾娃娃機店越開越多，市場早已飽和，獲利越來越低。

有網友在PTT分享經驗，指出朋友先前看中夾娃娃機熱潮，和出租機台及場地的「場主」簽了一年約，一次繳清一年5萬的租金，第一個月淨賺8000，看似獲利極高，但是隨後每況愈下，目前一個月淨賺最多3000，差一點的月份甚至虧錢，現在合約雖然剩半年，但朋友已萌生退意，想要轉讓機台。這番經歷也不經讓網友疑惑：「夾娃娃機484（是不是）開始要落沒了？」

夾娃娃台主的經驗談也引起許多網友熱議，許多網友都認為：「泡沫化了。」、「再過一陣子會開始大量關掉吧。」、「那都是地主出來放話說超好賺的，傻子就會衝出來送死了～」、「現在娃娃機台要賺錢就是自己是高手，去夾別人的台來放，現在很多高手台主都在互相傷害。」

也有網友分享經驗，指出目前夾娃娃機市場早已飽和，紛紛表示：「最好賺的時候是一年半前，那時候一個月平均八千到一萬。」、「當然啊！市場就飽和了，你不早點進場。」、「我同事也有租，幾乎每個月都賠，之前退租了。」、「看到紅的就開始追通常已經要飽和了。」、「虧的是台主，場主還有地主又沒差，收租金而已。」