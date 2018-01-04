PM2.5濃度偏高 西半部空氣品質「一片紅」

2018-01-04 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕今日空氣品質不佳，根據環保署空氣品質監測網資料顯示，今日中南部及竹苗地區皆出現紅色警示，中央氣象局科技中心主任鄭明典也在臉書提醒，今日PM2.5濃度有點偏高，中南部及竹苗地區朋友應避免室外運動。

據環保署空氣品質監測網資料顯示，今日台灣西半部竹苗以南地區空氣品質皆不佳，其中苗栗、台中更是全數測站都出現「對所有族群不健康」的紅色警示，其於部分則是「對敏感族群不健康」的橘色警示。另外，北北基、宜蘭及花東地區則是維持空氣品質良好。