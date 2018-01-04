明起變天轉濕涼 彭啟明：下週迎入冬首波寒流

彭啟明表示，明起各地變天轉濕，下週迎入冬首波寒流。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-04 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕元旦至今各地多為晴朗穩定的好天氣，但明天開始將受鋒面及今年首颱「布拉萬」影響，各地水氣增加並轉為偶陣雨的天氣型態，氣象專家彭啟明表示，週末假期各地將有陣雨，下週更有今年首波寒流來襲。

彭啟明表示，今年第1號颱風布拉萬在昨天生成後持續往越南接近，外圍的水氣將在今天下半天逐步北上接近台灣，南部開始水氣增多，轉有偶陣雨的天氣。他說，由於北方南下雲系影響，這樣的天氣明天會更明顯，而週六（6日）下半天北方鋒面又來補充，讓降雨更加明顯。

彭啟明接著指出，這波潮濕的水氣將持續到下週一、二（8、9日），隨後轉為乾冷，今年入冬以來首波寒流將在下週二起影響台灣，預估下週三、四清晨台北市低溫可能降至10度以下，北部近郊還可能再低個1、2度，嘉義以北到宜蘭的空曠地區因輻射冷卻效應，也可能出現7至9度的低溫，他說，這樣的低溫情況將持續至下週五（5日）清晨，當天太陽出來以後冷空氣將稍微減弱。

彭啟明表示，這波冷空氣先濕後乾，預期下週一、二鋒面通過各地有雨，中部、北部及東北部地區有局部大雨發生機會，下週三起乾冷空氣南下，各地降雨停止轉為乾冷，並持續至下週四、五。他說，這波寒流讓氣溫驟降，嘉義以北均有機會出現個位數低溫，提醒民眾要注意健康，並適時增添衣物。