淺草寺旁賣炸雞排 日本廚師：讓更多人知道台灣的好

2018-01-04 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕對不少日本民眾來說，台灣是可讓人安心旅遊的好去處，有日本廚師來台後更愛上台灣，在每年可吸引約3000萬遊客的知名景點淺草寺旁更賣起台灣炸雞排，每日一推出就銷售一空。這名廚師表示，很希望讓更多人知道台灣的美食、台灣的好。他也感念當年311大地震後，台灣人的大力馳援讓淺草的人氣得以回升。

跨年熱潮剛過，日前有日本觀光業者調查，日本人到海外跨年的首選是台灣；日本網友認為，和鄰近的中國和韓國不同，台灣是能讓人感到安心和安全的地方，對台灣的風景也有美好印象。

《中央社》報導，53歲的日本廚師五十嵐智在3年前曾到過台灣，並就此愛上台灣，回國後更幫友人企畫販售台灣炸雞排，在淺草寺旁開起名叫「安心屋」的小店，雖然目前尚未每天販售，也沒特別做宣傳，但從除夕以來每一推出都銷售一空，在生意「強強滾」的態勢下，決定自本月20日起天天販售。

五十嵐說，「安心屋」的客人以亞洲觀光客占7成，其中以台灣、中國觀光客居多，聽到很多台灣遊客稱讚炸雞排口味很有台灣味，他和安心屋的老闆大石先生都感到很高興。五十嵐也提到，很希望讓更多人知道台灣的美食、台灣的好，並說自己使用的炸雞排五香粉一定要是台灣製的，因為品質好。他也提到，311大地震發生後，台灣觀光客是率先重回淺草的大宗外籍觀光客，他特別感謝台灣人的大力馳援讓淺草的人氣回升。

報導提到，淺草寺附近還有另一間花月堂，曾創下一天賣出3000個巨無霸波蘿麵包的紀錄，在店內也貼著大大的照片寫著「王金平來店了2次」。因為店家對時任立法院長的王金平於311大地震後不久，率團到淺草給予精神上的支援心存感激，才一直掛著王金平的照片。