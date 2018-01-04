漫步五分山步道 賞滿山芒花隨風飛舞

2018-01-04 07:30

〔記者邱璟綾／新北報導〕在新年的開始，登高望遠有期盼來年步步高升的寓意，而想要在近郊登高望遠，「平易近人」的五分山步道就是一個好選擇。位於新北市平溪區的五分山視野遼闊，無論氣候陰晴都各有不同美景，讓這條路線成為山友心中登高望遠的好地點。

五分山位於新北市平溪、瑞芳與基隆市暖暖之間，名列台灣小百岳，沿著稜線修築的步道，兩旁順著山勢長滿隨風搖曳的白背芒，在東北季風吹拂下，大片芒花隨風搖曳，因風而起的花穗飄在空中，像是紛紛白雪，也像春日柳絮，因為適合「賞芒」，讓登山步道更添浪漫氣息。

五分山步道的起點位於平溪煤礦博物園區，終點則是隸屬於中央氣象局的「五分山氣象雷達站」，全長3.4公里皆是石梯步道，若是萬里晴空時走訪，能遠眺基隆港、台北盆地與東北角宛如山水畫的綿延山勢；若在薄霧彌漫時造訪，行走在有「小萬里長城」之稱的稜線步道，則有如漫步雲端、踏足仙境之感。

步道前段沿溪畔修築，在潺潺水聲與樹蔭中前進，不僅讓人感到清涼，平緩的步道也不會消耗太多體力；約行走30分鐘，就必須一路沿著階梯陡上，中途會經過福德宮，多數人會選擇在此稍作休息，接著便穿出樹蔭，開始走在芒草夾道的稜線上。

步道的後段沿稜線修築，左右兩側的視野極佳，不時還能看見老鷹滑翔於天際，步道終點則是一處涼亭，三面遼闊無邊的視野讓人心曠神怡，若回望來時路，就會發現宛如長城的步道呈現於眼前，無論是和步道合照，或是與終點處的氣象站頂端的兩顆白球合影，都是山友推薦的拍照角度，新的一年和三五好友一起來到五分山登高望遠，想必也能在開闊的風景中，以喜悅的心迎接新年之始吧！