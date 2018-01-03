網友問「開老公愛車A到會被罵嗎？」 眾人妻說...

2018-01-03 22:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕很多男人把愛車當小老婆，有陳姓女網友在「女人的美麗與哀愁」臉書社團，問其他女性臉友「老婆把車開出去ㄎㄟ到，老公會罵嗎？」，有近500則留言回應，多數都說「不會罵，人平安就好」，但也有為人妻的回應「會離婚」，或是「被罵得狗血淋頭」，也有強勢人妻回應「老公翻白眼就被我惱羞成怒地罵了一頓」。

這位陳姓女網友在全部是女性會員的「女人的美麗與哀愁」臉書社團，拋出「開老公愛車去擦撞到，老公會罵人嗎」的議題，她自己先貼出跟老公對話，指老公有小唸一下，但還是要她別擔心，小心開車就好，人妻網友們回應都很熱烈，但大多都回應「老公不會罵人，只會說人沒事最重要」。

老公會不高興的或罵人的雖佔少數，但這些人妻說起老公的反應，讓很多網友笑得噴飯，有幾位女網友說「老公不會罵人」，但有人後面加了「因為他聰明地買了手排車，我就不會開他的車」，或是「老公根本不讓我開車」、「ㄎㄟ到車後我再也摸不到方向盤了」；還有一個人妻的回應讓很多網友也會心一笑，她說「撞過老公的車一次，後來他就買了一部被我隨便開隨便ㄎㄟ都沒關係」。

認為老公看愛車比老婆還重要的人妻，有人則回應「老公會先罵一字國罵，再罵你是白痴哦！」，還有人說「會一直碎唸到車子修好才肯閉嘴」。