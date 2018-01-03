觀光局祭Fly Cruise獎助 旅客必須停留台灣48小時

2018-01-03 22:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣郵輪旅客市場去年破百萬，今年目標達124萬人次，為吸引更多國際郵輪來台，交通部觀光局宣布增訂郵輪空海聯營（Fly Cruise）獎助，只要郵輪業者包裝以台灣為節點、並結合航空的「Fly-Cruise行程」，在台停留滿48小時，300人次以上每人補助30美元、600人次每人補助50美元。該獎助要點即日起生效，補助日期到109年為止。

據國際郵輪協會（CLIA）調查顯示，郵輪全球市場過去20年來，每年平均以7.2%的速度穩定成長，預計2020年全球郵輪遊客數可達3000萬人次。其中，西太平洋是最近幾年來成長最快的市場，年成長率平均已達8~9%，超越全球年平均成長率。

觀光局表示，依據來台旅客消費動向調查數據計算，2016來台郵輪旅客約帶來8億元觀光經濟產值，這次增訂的空海聯營獎助，依獎助規定必須在台灣停留兩夜，估今年可將國際郵輪為台灣創造觀光經濟產值推升15%，尤其近兩年來，包含麗星、公主、歌詩達等國際郵輪，從台灣出發或到台灣的航線也越來越多，業者可發展結合空中航線安排以台灣為節點的空海聯營產品，像是搭飛機到台灣再轉搭郵輪出發至其他國家，或是反向進行。

觀光局國際組專門委員鄭智鴻指出，每年台灣旅客搭郵輪出境共20萬人次，其實國際郵輪的艙位都還有剩，希望能藉由此次補助提供業者誘因，吸引更多外國旅客進來。

觀光局強調，為加強國內郵輪產業鏈結，建構國際郵輪來台友善環境，已成立行政院觀光發展推動委員會「推動台灣郵輪產業專案小組」，在各級機關全力協助下，台灣發展國際郵輪產業的優勢逐漸成形，搭配新南向政策觀光旅遊推展，爭取更多東南亞國家旅客，利用海空領域集合所有旅遊業者資源，把旅客送到台灣，創造更多商機。