新溪口吊橋6日起開放預約報名 有這些條件免費！

全長303公尺的復興新溪口吊橋，13日啟用。（記者李容萍攝）

2018-01-03 22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區新溪口吊橋經過3年6個月規劃重建整修完工，整修後的吊橋全長303公尺，橋頭高低差23公尺，成為全台最長的懸索橋，復興區公所訂於13日啟用營運，每週二為休園日，營運時間為上午9時至下午5時；配合單日限額2800人次過橋，6日下午起在公所官網受理預約報名再現場取票，成人票100元、優待票70元，符合免收費對象需事前預約始得取票。

符合免收費對象：設籍復興區居民、未滿6歲兒童、年滿65歲以上，身心障礙人員持有手冊及其1位陪同者，以及接洽或執行公務的人員，均需持有身分證明文件者才可享有免費。

購買優待票對象：6歲以上未滿12歲國小學生、設籍桃園市居民，需持有身分證明文件，30人以上的團體，持志願服務榮譽卡證明的志工，或機關、學校舉辦理觀摩參訪或戶外教學活動，持有證明文件者。

復興區長曾志湘表示，新溪口吊橋觀光路線採單向通行，由角板山公園步行至溪口部落羅馬公路由接駁車接送，以避免北橫公路車潮壅塞交通，接駁採二段式路線，遊客可依照前往地點選擇搭乘，路線分為綠線、紅線，綠線為仁愛停車場—羅浮橋—羅浮接駁站，紅線為羅浮接駁站—樂信瓦旦公園—溪口台地。

全長303公尺的復興新溪口吊橋，13日啟用。（記者李容萍攝）

全長303公尺的復興新溪口吊橋，13日啟用。（記者李容萍攝）