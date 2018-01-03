墾丁貓鼻頭蓋豪華露營區 環保署副署長詹順貴說話了

民眾空拍發現貓鼻頭旁出現「豪華露營區」。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-01-03 22:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園貓鼻頭風景區最近被民眾空拍發現，鄰地出現數公頃大的「豪華露營區」，認為政府施政總是偏向財團，雖經官方解釋「合法申請」，經本報披露後，環保署副署長詹順貴引述新聞批評「只能說太離譜了。」

詹順貴2日在個人臉書粉絲頁引述本報「財團開發貓鼻頭，蓋豪華露營區」新聞連結，寫下「只能說太離譜了，本週內一定要瞭解完整的來龍去脈，好好對社會大衆交代。」底下也有不少網友認為值得調查，紛紛按讚分享。

對於詹順貴的質疑，墾丁國家公園管理處強調「並未接獲環保署任何關心電話或公文」，也解釋「環保署當時認定不需環評，墾管處進行預評（預先評估環境影響）。」

墾管處指出，露營區位在墾丁國家公園的遊憩區，屬於早年規劃的露營用地，佔地約3.4公頃，從民國102年提出申請，104年取得建照動工，全區面積低於環評規定的5公頃，需進行國家公園的預評，動工過程因當地在珊瑚礁地形，所有開挖的礁石都需留在原處；營區內依建蔽率加蓋但四周未遮蔽，至於蓄水池部分將嚴格審查，墾管處不容許作違規使用。

據了解，這處豪華露營區屬大鼎活蝦及老英格蘭集團投資，由所屬開發公司申請開發，營位可能超過50個，並引進了低照度向下中控可關式光源、全世界最新的污水處理設備，目標為污水「零排放」環保營區，目前仍申請使用執照，尚未開始營運。