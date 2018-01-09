天天吃好料》新橫街排骨麵 老豐原人的最愛

新橫街排骨麵的招牌排骨麵，滷蛋外加一顆15元。（記者歐素美攝）

2018-01-09 08:46

〔記者歐素美／台中報導〕排骨麵是台中市豐原區的著名小吃，除了廟東夜市的清水排骨麵外，更有圓環排骨麵、富春排骨麵、豐原排骨麵等，新橫街排骨麵則具有50年以上歷史，是豐原區的老店，目前由第三代杜氏兄弟接手，在豐原區府前街現址營業超過20多年，每到用餐時間，排隊外帶或在店內用餐的民眾川流不息，除了排骨麵，肉排也是許多人的最愛。

杜家大哥說，新橫街排骨麵是從阿公時代就開始經營並流傳下來，最大特色就是採用天然食材，不添加味精，不論是肉排或排骨都是採用當天現宰豬肉，不用冷凍肉，以獨家秘方的醬料醃製後，排骨先炸後蒸，肉排則先炸後滷，保留傳統的好味道，與加中藥的清水排骨麵口味不同。

杜家大哥表示，位於向陽路的豐原排骨麵、成功路的富春排骨麵，與新橫街排骨麵「師出同源」，都是承接第一代阿公的手藝，目前已傳到第二代或第三代，都是自家親人開設，也算開枝散葉。

新橫街排骨麵一碗要價95元，不算便宜，但喜愛的民眾並不介意，一位遠嫁外地的婦人說，每次回豐原娘家，總要吃上一碗新橫街排骨麵，因為湯頭好、麵很Q，排骨蒸得很軟爛；還有住在台中市區的民眾，聽聞新橫街排骨麵好吃，特別專程遠道來品嚐，大讚「好吃」。

不過，許多老豐原人除了新橫街排骨麵，也愛其肉排麵，因為肉排又大又厚，咬起來口感十足，排骨也很入味，有人乾脆外帶排骨麵，再外加一大塊肉排，吃起來就是過癮。

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